Aareal Bank Gruppe schließt Partnerschaft mit weltweit größter Startup-Plattform Plug and Play

Wiesbaden, 23. April 2018 - Die Aareal Bank Gruppe baut ihre Aktivitäten im Startup Umfeld weiter aus und hat eine Partnerschaft mit der weltweit größten Startup-Plattform Plug and Play geschlossen. Im Rahmen der neuen Kooperation ist sie Gründungsmitglied der gemeinsam von Plug and Play und dem Frankfurter Startup-Accelerator TechQuartier neu gegründeten Innovationsplattform "Fintech Europe" in Frankfurt.

Die Zusammenarbeit mit Plug and Play ermöglicht der Aareal Bank einen breiten und globalen Zugang zur dynamischen Startup-Szene. Als Partner der Innovationsplattform "Fintech Europe" kann die Aareal Bank mit den weltweit besten Startup-Unternehmen aus der Finanzbranche zusammenarbeiten und für die Kunden der Aareal Bank relevante Anwendungsfälle entwickeln.

"Wir arbeiten im Konzern bereits mit unterschiedlichen Startup-Unternehmen, Accelerator-Plattformen und Netzwerken erfolgreich zusammen. Mit der Kooperation mit Plug and Play bauen wir unsere Aktivitäten im Digitalisierungsbereich weiter aus und erweitern unseren Zugang zur attraktiven Startup-Szene", erläutert Henning Zander, Leiter des konzernweiten Startup-Teams der Aareal Bank AG.

"Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit der Aareal Bank als einem der Gründungsmitglieder unserer FinTech Europe Plattform in Frankfurt. Wir freuen uns darüber, dass sie in engen Dialog zu den Startup-Unternehmen unserer Plattform tritt und ebenso darauf, ein strategischer Partner für ihr Innovationsprogramm zu werden", so Omeed Mehrinfar, Managing Director EMEA bei Plug and Play.

Plug and Play

Plug and Play ist eine globale Innovation Plattform die Startups, Industrieunternehmen und Investoren verknüpft und in über 100 Startups pro Jahr investiert. Plug and Play wurde 2006 im Silicon Valley gegründet und betreibt seither zahlreiche industriespezifische Accelerator-Programme an verschiedenen Standorten weltweit. Plug and Play's internationales Netzwerk umfasst über 200 Industriepartner, rund 180 Investoren und Business Angels, tausende von Startups und unzählige hochkarätige Mentoren. Die Startups innerhalb des Plug and Play Netzwerks haben sich über 3,5 Milliarden Dollar Finanzierung gesichert. Darunter waren einige erfolgreiche Exits u.a. von Danger, DropBox, Lending Club, PayPal, SoundHound, und Zoosk.

Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.

