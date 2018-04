Die britische Investmentbank HSBC hat Metro AG von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 10 Euro gesenkt. Das Timing und das Ausmaß der Gewinnwarnung vom Freitag untergraben die Glaubwürdigkeit des Managements, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Montag vorliegenden Studie. Derzeit gebe es wenig Grund in Metro-Aktien zu investieren. Anleger dürften eher abwarten, bis versprochene Verbesserungen auch eintreten. Das könne aber einige Zeit dauern./she/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN: DE000BFB0019