Aschaffenburg - EYEMAXX Real Estate sichert sich attraktives Projekt für 157 Serviced Apartments in Essen - AnleihenewsDie EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) (General Standard) hat sich ein attraktives Projekt zur Erstellung von insgesamt 157 Serviced Apartments in Essen gesichert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...