MGX Minerals schließt paläontologische Untersuchung auf Petrolithiumprojekt im Paradox Basin, Utah, ab; archäologische Studie kurz vor Abschluss

Vancouver, British Columbia, Kanada / 23. April 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) veröffentlicht neueste Informationen zu seinem Petrolithiumprojekt im Paradox Basin (das Projekt). Das Projekt umfasst die 80.380 Acre große Blueberry Unit, für die vor kurzem staatliche, bundesstaatliche und private Öl- und Gasliegenschaften als Teil des Projektgebiets gebündelt wurden.

Nach rund zwei Monaten Feldarbeiten haben die Teams eine paläontologische Untersuchung abgeschlossen und nähern sich dem Ende der archäologischen Untersuchung. Bislang wurden alle Standorte untersucht; das sind insgesamt 163 neue Standorte sowie 12 Standorte, die erneut dokumentiert werden müssen. Mit der Dokumentationserfassung für die Untersuchung wird diese Woche begonnen; sie soll nach rund einer Woche fertig gestellt sein. Vorbehaltlich der Genehmigung des Bureau of Land Management soll mit der seismischen Untersuchung auf dem Projekt Paradox Anfang August begonnen werden.

Das 110.000 Acre große Projekt Paradox ist das erste umfassende, ganzheitliche Erdöl- und Lithiumprojekt, das jemals in den USA entwickelt wurde, und liegt in unmittelbarer Nähe des Ölfelds Lisbon Valley im Paradox Basin, das einen historischen Solegehalt von 730 ppm Lithium (Superior Oil 88-21P) aufweist.

Das Projekt wird im Rahmen der Explorations-, Test- und Analysestrategie des Unternehmens für Nord- und Südamerika gleichzeitig auf Öl, Gas, Lithium und andere Soleminerale exploriert, Ziel ist die Ermittlung der Standorte, die sich für die Lithium- und Mineralgewinnungstechnologie eignen; dies umfasst Petrolithium, Erdwärme und andere Lithiumsolequellen. MGX kontrolliert Lithium-Mineralkonzessionen mit einer Fläche von über zwei Millionen Acres (über 8.000 km²) in ganz Nordamerika.

Blueberry Unit

MGX erwirbt derzeit eine Arbeitsbeteiligung von 75% an dem Projekt, wobei die übrige Beteiligung primär von einem privaten Unternehmen aus Utah (der Paradox-Partner) kontrolliert wird. Der Paradox-Partner wurde von MGX in Untervergabe als Betreiber des Projekts beauftragt. Das Projekt beherbergt geschätzte prospektive Ressourcen im Sinne des National Instrument (N.I.) 51-101 (die Schätzung), die Rechte an Pachtgrundstücken und Lizenzgebühren im San Juan County, Utah, und im Miguel County, Colorado, umfassen. Die Schätzung wurde von der Firma Ryder Scott Company, L.P. (Ryder Scott), einem unabhängigen qualifizierten Reservenbewertungsunternehmen im Sinne des N.I. 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (NI 51-101) zum Stichtag 30. Juni 2017, erstellt. Die Schätzung erfolgte in Übereinstimmung mit dem N.I. 51-101 und den in Kanada geltenden Bewertungsvorschriften für Öl und Gas.

geschätzte Bruttovolumina

Risikofreie prospektive (förderbare) Kohlenwasserstoffressourcen

MGX Minerals Incs Pachtbeteiligung in San Juan County, Utah, und San Miguel County, Colorado

Stand 30. Juni 2017

FormatioENDGÜLTIGE ENDGÜLTIGE KW*

n ÖLFÖRDERUNG GASFÖRDERUNG

- MMBO

- BCF

niedrigsbeste höchstniedrigsbeste höchst

te e te e

Paradox Clastics

CB2 41.799 59.49885.32433.441 47.60268.2660.075

CB3 41.915 60.64185.83333.536 48.51768.6710.075

CB4 12.766 18.74526.69210.213 14.78121.3550.075

CB5 33.185 48.06568.84126.548 38.45355.0740.075

CB6 6.603 9.607 13.8745.283 7.686 11.1000.045

CB7 1.892 2.735 3.948 1.514 2.188 3.158 0.032

CB8 19.108 27.52539.07915.287 22.02231.2640.068

CB9 11.452 16.67123.7119.162 13.33718.9700.068

CB10 14.565 21.16930.08811.652 16.93624.0730.068

CB11 2.021 2.929 4.244 1.617 2.344 3.396 0.032

CB12 9.352 13.60919.5257.482 10.88715.6200.045

CB13 9.333 13.15819.2977.468 10.81515.4380.045

CB14 3.195 4.621 6.634 2.556 3.697 5.308 0.045

CB15 6.455 9.432 13.6335.164 7.546 10.9080.045

CB16 2.752 3.987 5.768 2.202 3.190 4.615 0.045

CB17 3.770 5.390 7.835 3.016 4.313 6.269 0.040

CB18 4.673 6.728 9.572 3.739 5.383 7.658 0.045

CB19 16.690 24.22634.54213.358 19.38127.6360.068

CB20 2.931 4.253 6.118 2.435 3.402 4.895 0.040

CB21 35.336 51.33873.97128.272 41.07359.1770.097

(Cane Cr

eek)

CB22 5.635 8.261 11.9574.508 6.609 9.566 0.045

Leadvill1.000 2.100 4.000 153.000 231.70341.600.066

e 0 0

*KW - Kommerzialisierungswahrscheinlichkeit = Entdeckungswahrscheinlichkeit * Erschließungswahrscheinlichkeit

Geologische Gegebenheiten im Lisbon Valley und im Paradox Basin

Das Projektgebiet liegt in unmittelbarer Nähe zum Ölfeld Lisbon Valley, das rund 140 Bohrlöcher umfasst. Laut Produktionsstatistiken des Ministeriums für natürliche Ressourcen von Utah, Abteilung Öl, Gas und Bergbau, beträgt die kumulative Produktion über die gesamte Förderdauer im Ölfeld Lisbon Valley bisher insgesamt 51,4 Millionen Barrel Öl (Stand: Juni 2017) (Oil Production by Field, Utah Department of Natural Resources, Division of Oil, Gas and Mining; June 2017; hier klicken). Im Paradox Basin befindet sich nach Einschätzung des U.S. Geological Survey (USGS) eines der größten nicht erschlossenen Öl- und Gasfelder der Vereinigten Staaten (Assessment of Oil and Gas Resources in the Paradox Basin Province; USGS; 2011; hier klicken).

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoffunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Telefon: + 1.604.681.7735

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43163

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43163&tr=1

