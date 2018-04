Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2018 DGAP-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2018 23.04.2018 / 11:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Information der Einhell Germany AG Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2018 Im ersten Quartal 2018 erzielte der Einhell-Konzern Umsätze in Höhe von ca. EUR 154 Mio. (i. Vj. EUR 137,2 Mio.). Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr um 12,2% gesteigert werden. Außerdem rechnet der Einhell-Konzern mit einer Rendite vor Steuern von ca. 7,5% (i. Vj. 6,9%). Der Einhell-Konzern blickt optimistisch auf das Geschäftsjahr 2018 und ist nach erneutem Wachstum in den ersten drei Monaten im Plan hinsichtlich seiner Prognose. Im Rahmen der Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird der Einhell-Konzern die Zahlen des Jahresabschlusses 2017 erläutern, sowie einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018 geben. Landau/Isar, 23. April 2018 Der Vorstand 23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677527 23.04.2018

