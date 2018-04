Kräftig steigende Umsätze und Gewinne dank neuer Geschäftsideen hat die Baader Bank optimistischer für CTS Eventim gestimmt. Künftige Angebote wie das "Ticket Bundling" oder die "Event Promotion" dürften die Erträge des Ticket-Vermarkters und Veranstalters antreiben, schrieb Analyst Volker Bosse. Er stufte die im MDax enthaltenen Aktien daher von "Hold" auf "Buy" hoch.

Beim "Ticket Bundling" würden an die Eintrittskarte weitere Dienstleistungen geknüpft wie beispielsweise die Buchung eines Hotelzimmers, erläuterte Bosse. Für diesen Service erhalte CTS Eventim eine Provision von den jeweiligen Geschäftspartnern. Das Angebot dürfte von Anfang an profitabel für das Unternehmen sein, der Start sei für das dritte oder vierte Quartal vorgesehen.

Hinter der "Event Promotion" stehe die Kooperation von CTS Eventim mit anderen Unternehmen. Es handelt sich also um ein sogenanntes B2B-Angebot. Als Beispiel führt CTS Eventim auf seiner Website die Zusammenarbeit mit dem Kreditkarten-Konzern Mastercard für bargeldloses Bezahlen auf Konzerten an. Der Umsatz mit solchen Angeboten, in diesem Jahr lediglich ein einstelliger Millionenbetrag, dürfte rasch steigen, prognostizierte Bosse.

Die Investitionen hierfür habe das Unternehmen bereits getätigt, die künftigen Erträge und Gewinne seien aber noch nicht in seinen Schätzungen enthalten. Die neuen Angebote hätten die Investoren bislang "noch nicht auf dem Radarschirm". Insgesamt unterstellt der Analyst eine Steigerung des Umsatzes von 2017 bis 2020 um rund ein Viertel. Der operative Gewinn (Ebitda) dürfte in diesem Zeitraum sogar um rund die Hälfte zulegen.

Die Konsensprognosen für den Umsatz und den Gewinn sind laut Bosse noch immer zu niedrig. Auf kurze Sicht rechnet er zudem mit überzeugenden Quartalszahlen von CTS Eventim am 8. Mai. Für eine Kaufempfehlung für die Aktien spreche auch die jüngste Kursentwicklung: Nach seiner Abstufung der Papiere auf "Hold" sei der Kurs deutlich gefallen. Bei einem unveränderten Kursziel von 44 Euro haben die Papiere nun jedoch gut 15 Prozent Aufholpotenzial (aktueller Kurs: 38,40 Euro).

Mit der Einstufung "Buy" traut die Baader Bank der Aktie je nach Risikokategorie eine Gesamtrendite (berechnet aus Kursanstieg und Dividende) von mehr als 10 Prozent beziehungsweise mehr als 15 Prozent für die kommenden 12 Monate zu./bek/ajx

Analysierendes Institut Baader Bank.

ISIN DE0005470306

AXC0127 2018-04-23/11:41