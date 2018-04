Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC nach der gesenkten Umsatzprognose und dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Sound Inpatient Physicians auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der überraschende Anteilsverkauf mit einem Buchgewinn von 800 Millionen Euro sei positiv, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schwächelnde Geschäftsentwicklung des Dialyse-Anbieters im ersten Quartal habe hingegen weniger erstaunt./edh/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0053 2018-04-23/11:42

ISIN: DE0005785802