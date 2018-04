Eine Umsatzwarnung von Taiwan Semiconductor schreckte die Smartphone-Branche auf. Was heißt das für die Quartalszahlen von Apple? Die Spekulationen schießen in die Höhe Am 1. Mai wissen wir mehr. Dann bringt Apple Quartalszahlen. Und Absatz-Zahlen seiner iPhones. Analysten haben schon mal hochgerechnet. Hier erste Prognosen, was kommen kann....