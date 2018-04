Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever PLC nach Zahlen zum ersten Quartal von 4730 auf 4480 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung einer geringeren Preismacht und negativer Währungseffekte habe er seine Gewinnprognosen (EPS) reduziert, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe aber sein "Top Pick" im europäischen Konsumgütersektor./edh/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN: GB00B10RZP78