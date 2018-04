BP will mit Tesla Speicherssysteme für Windenergie entwickeln. Für Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, eine nachvollziehbare Maßnahme. BP versuche damit, sich für eine Zukunft aufzustellen, in der Öl nicht mehr so bedeutend sei. Grundsätzlich ist Küfner für BP optimistisch eingestellt. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Ölpreis, Royal Dutch Shell und Gazprom. Das komplette Interview finden Sie hier.