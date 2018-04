Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Merck & Co auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Analyst Jami Rubin hob seine Einstufung in einer am Montag vorliegenden Studie von "Neutral" auf "Buy" und nahm das Kursziel von 63 auf 73 US-Dollar nach oben. Nach dem Jahrestreffen der US-Onkologen stockte er seine Schätzung für den Tumor-Antikörper Keytruda deutlich auf. Dies treibe die Umsatz- und Gewinnaussichten bis 2025 kräftig an./ag/ajx Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN: US58933Y1055