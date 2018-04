Vor etwa einer Woche bezog die Bank of America klar Stellung im politischen Sinne. Die Bank kündigte an, künftig keinen Waffenherstellern mehr Geld leihen zu wollen, wenn jene nicht verhindern, dass militärisches Gerät in die Hände von Zivilisten kommt. Mit dem Vorgehen konnte die Bank of America in der Öffentlichkeit natürlich punkten und auch die Aktie reagierte zunächst positiv. Doch schnell merkten die ersten Anleger auch, dass derartige Pläne richtig ins Geld gehen können, die Folge war ... (Robert Sasse)

