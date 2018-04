Die Deutsche Börse Aktie befindet sich seit geraumer Zeit in einem stabilen Aufwärtstrend. Nachdem die Korrektur zu Beginn des Jahres 2017 beendet werden konnte, erzielte der Wert einen Zugewinn von fast 45 %. In diesem Jahr steht ein Plus von ca. 15 % zu Buche. Damit zeigt sich die Aktie relativ stark im Vergleich zum Gesamtmarkt. Der DAX-Index hat in diesem Jahr, Stand Montagmittag, einen Verlust von 2,9 % erzielt. Charttechnisch betrachtet hätte die Aktie eventuell kurz- bis mittelfristiges ... (David Iusow)

