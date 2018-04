Unterföhring (ots) - Ein Briefing, ein Koffer mit Kleidung und Accessoires und 48 Stunden Zeit für das perfekte Foto - wer schafft es in das Modemagazin InStyle? Für die erste Folge der zweiten Staffel "Perfect Shot" (26. April, 23:25 Uhr, ProSieben) reisen zwei Influencer nach Barcelona, auf der Suche nach einem Model und der passenden Location für ein Mode-Shooting. Im Gepäck haben sie ein Briefing und einen Koffer mit Kleidung und Accessoires. Ein mediterraner Ausflug mit Erinnerungsfoto? Falsch! Denn die Konkurrenten haben nur 48 Stunden Zeit, um das perfekte Foto zu shooten. Im Anschluss entscheidet InStyle-Chefredakteurin Kerstin Weng, welches Foto es in das Magazin schafft.



In der ersten Folge am 26. April treten Aminata Belli (25), Influencerin und Modejournalistin aus Hamburg und Tommy Hey (23), Influencer, Model und Musiker aus Berlin in Barcelona gegeneinander an. Für die zweite Folge am 10. Mai machen sich Laura Noltemeyer (28), Lifestyle-Bloggerin aus Hamburg und Dillan White (20), Influencer aus Köln auf den Weg nach Wien.



"Perfect Shot"- am Donnerstag, 26. April und Donnerstag, 10.Mai um, 23:30 Uhr auf ProSieben



