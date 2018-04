Die Commerzbank hat Swiss Re von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 105 Franken angehoben. Auf dem Investorentag Anfang April habe der Rückversicherer eine überzeugende Strategie dargelegt, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Dynamik in der Rückversicherung sollte sich fortsetzen. Haid hob zudem seine Dividendenerwartungen an. Das Papier sei nicht teuer und sein altes Votum "Reduce" nicht mehr länger gerechtfertigt./ajx/tih Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN: CH0126881561