Nur noch zwei Spiele trennen die vier verbliebenen Teams in der UEFA Champions League vom Finale am 26. Mai in Kiew. Los geht es am Dienstagabend an der Anfield Road, wenn der FC Liverpool im Halbfinal-Hinspiel die AS Rom empfängt. Während die Elf von Jürgen Klopp den Ligakonkurrenten Manchester City bezwang, setzten sich die Italiener furios gegen den FC Barcelona durch, als sie mit einem 3:0 im Rückspiel die Katalanen überraschend aus dem Wettbewerb warfen. Das Duell ist zugleich eine Neuauflage des Finals des Landesmeister-Pokals im Jahr 1984, als die "Reds" die Roma im Olimpico nach Elfmeterschießen bezwangen.



Sky überträgt das Hinspiel am Dienstag exklusiv im deutschen Fernsehen und zeigt die Partie zusätzlich auch auf Sky Sport UHD in vierfach höherer Auflösung als bei HD. Ab 19.30 Uhr begrüßt Moderatorin Jessica Kastrop die Sky Zuschauer. Zu Gast sind dann Sky Experte Dietmar Hamann, Patrick Owomoyela und Julius Müller-Meiningen, der seit zehn Jahren als freier Korrespondent in Rom lebt und für zahlreiche deutsche Tageszeitungen und Magazine aus Italien berichtet.



Zuvor zeigt Sky ab 18.00 Uhr eine Wiederholung des "Wontorra - der Kia Fußball-Talk"-Spezials mit Jürgen Klopp, für das der Trainer des FC Liverpool Moderator Jörg Wontorra eineinhalb Stunden Rede und Antwort stand.



Der Klassiker FC Bayern - Real Madrid am Mittwoch live



Am Mittwoch empfängt dann der FC Bayern München den Titelverteidiger aus Madrid. Während sich der FCB im Viertelfinale souverän gegen den FC Sevilla durchsetzte, konnte sich Real gegen Juventus Turin erst durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit retten.



Zum mittlerweile zwölften Mal treffen die beiden Vereine in einer K.-o.-Runde in der Königsklasse des europäischen Fußballs aufeinander. Mit bislang sechs Erfolgen liegen die Königlichen hauchdünn vorne und triumphierten bei den beiden jüngsten Duellen 2017 und 2014. Während der FC Bayern weiterhin vom erneuten Triple-Gewinn nach 2013 träumen, strebt Real Madrid danach, den Henkelpott zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielzeiten zu gewinnen.



Michael Leopold stimmt die Zuschauer ab 19.30 Uhr auf das große Duell der beiden Traditionsclubs Europas ein. Sky Experte Christoph Metzelder, VfB-Stuttgart-Trainer Tayfun Korkut und Javier Caceres, Spanien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, sind dann zu Gast im Studio.



