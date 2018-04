Die Veröffentlichung der Quartalszahlen der weltgrößten Konzerne stehen kurz bevor. Bis dahin wird an der Wall Street durchgeatmet.

Angesichts des bevorstehenden Bilanzreigens haben sich die Anleger an der Wall Street am Montag zurückgehalten. Viele wollten abwarten, wie einige der größten Konzerne der Welt - darunter Coca-Cola, Boeing und Facebook - ins neue Jahr gestartet sind. Der Dow Jones lag in den Anfangsminuten bei 24.518 Zählern 0,2 Prozent höher. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite notierten ebenfalls leicht im Plus. Damit machten sie einen ...

