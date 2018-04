Aktien von SLM Solutions sind am Montag unter Druck geraten. Sie büßten am Nachmittag 7,6 Prozent auf 33 Euro ein und lagen damit abgeschlagen am Ende des TecDax . Ein Händler führte zum Einen Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kurserholung sowie zum Anderen den Aufbau einer größeren Leerverkaufs-Position in der Aktie als Gründe für den...

Den vollständigen Artikel lesen ...