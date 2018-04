Die Lebensversicherungs- und Vermögens-Tochter von Axa soll in den USA an die Börse. Die Notierung soll noch im zweiten Quartal erfolgen.

Die Börsenpläne des französischen Versicherungskonzerns Axa in den USA werden konkret. Die Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungs-Tochter Axa Equitable Holdings solle noch im zweiten Quartal auf dem Kurszettel in New York erscheinen, teilte Axa am Montag mit. Das gilt als offizieller Startschuss für den Börsengang, der von den Investmentbanken Morgan Stanley, JPMorgan, Barclays und Citigroup organisiert ...

