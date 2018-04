Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: VERBUND AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 71. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 23. April 2018 2018-04-23 / 16:18 Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. *Abstimmungsergebnisse zur 71. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 23. April 2018* *Tagesordnungspunkt 2:* Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinnes. *Präsenz: *277 Aktionäre mit 275 117 319 Stimmen. *Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 275 117 319 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 275 117 319 JA-Stimmen *274 Aktionäre mit 275 091 385 Stimmen. *NEIN-Stimmen *3 Aktionäre mit 25 934 Stimmen. *Stimmenthaltung *0 Aktionäre mit 0 Stimmen. *Tagesordnungspunkt 3:* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017. *Präsenz: *278 Aktionäre mit 275 117 329 Stimmen. *Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 275 096 111 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,18 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 275 096 111 JA-Stimmen *265 Aktionäre mit 275 094 286 Stimmen. *NEIN-Stimmen *8 Aktionäre mit 1 825 Stimmen. *Stimmenthaltung *5 Aktionäre mit 21 218 Stimmen. *Tagesordnungspunkt 4:* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017. *Präsenz: *279 Aktionäre mit 275 117 339 Stimmen. *Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 275 059 042 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,17 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 275 059 042 JA-Stimmen *263 Aktionäre mit 275 049 542 Stimmen. *NEIN-Stimmen *7 Aktionäre mit 9 500 Stimmen. *Stimmenthaltung *9 Aktionäre mit 58 297 Stimmen. *Tagesordnungspunkt 5:* Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018. *Präsenz: *279 Aktionäre mit 275 117 339 Stimmen. *Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 275 072 339 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,18 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 275 072 339 JA-Stimmen *268 Aktionäre mit 274 989 890 Stimmen. *NEIN-Stimmen *9 Aktionäre mit 82 449 Stimmen. *Stimmenthaltung *2 Aktionäre mit 45 000 Stimmen. *Tagesordnungspunkt 6:* Wahl in den Aufsichtsrat *Präsenz: *279 Aktionäre mit 275 117 339 Stimmen. *Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 275 102 528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 275 102 528 JA-Stimmen *263 Aktionäre mit 275 049 225 Stimmen. *NEIN-Stimmen *10 Aktionäre mit 53 303 Stimmen. *Stimmenthaltung *6 Aktionäre mit 14 811 Stimmen. 2018-04-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Börsen: Auslandsbörse(n) Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677753 2018-04-23

