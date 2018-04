Dow Jones - Auf der letzten Rille

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average fiel infolge der letzten Besprechung weiter zurück und erreichte die bereits überwundende Abwärtstrendlinie. Damit ist aus Sicht der Käufer der Spielraum auf der Unterseite nahezu vollständig ausgereizt. Eine weitere Schwäche könnte eine Verlaufslawine auslösen.

Zu allem Überfluss erreicht die Quartalsberichtssaison in dieser Woche auch ihren Höhepunkt. Hier muss man sich also auf schnelle Richtungswechsel über Nacht einstellen. Das in der Vorwoche skizzierte Long-Szenario wird zunehmend unwahrscheinlicher, sollten weitere Verlaufstiefs auftreten. Unter 24.375 Punkten dürfte folglich die graue Variante mit einem Test des EMA200 bei rund 23.670 Punkten greifen.

Stabilisiert sich der Index in den kommenden Tagen dagegen oberhalb der überwundenen Abwärtstrendlinie, bewahren sich die Käufer die Restchance auf eine Erholung in Richtung 25.800 Punkte. Formal ist der Dow Jones Industrial Average am Freitag aus einem bärischen Keil gefallen, was für die Verkäufer spricht. Folglich kann man die neue Handelswoche durchaus als "Woche der Wahrheit" bezeichnen. Feiern die Bären ihr Comeback?

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2018 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

