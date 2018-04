Liebe Trader,

Seit Jahresbeginn präsentiert sich das Wertpapier von Fresenius Medical Care (FMC) in einem klaren Abwärtstrend, eine Neubewertung der Dosierungen kalzimimetischer Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA drückt jetzt aber zusätzlich auf die Stimmung der Anleger und schickte die Aktie tief ins Minus. FMC hat am Sonntag nämlich das Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum für dieses Jahr von rund 8 Prozent, auf eine Spanne von 5 bis 7 Prozent angepasst. Der wesentliche Grund für diese Anpassung ist die vom Unternehmen jüngst vorgenommene Neubewertung der Dosierungen der Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA. Zeitgleich aber bestätigte Fresenius Medical Care das Wachstumsziel für das währungsbereinigte Konzernergebnis für das Jahr 2018 von 13 bis 15 Prozent.

Trotzdem verschreckte die Nachricht Investoren und setzte die Aktie am Montag an die DAX-verliererspitze. Technisch präsentiert sich die Aktie von FMC auch nicht in einer besonders guten Verfassung. Seit einem Verlaufshoch von 93,82 Euro aus Anfang Februar steckt der Wert in einem klaren Abwärtstrend, der zeitweise sogar unter die Marke von rund 80,00 Euro abwärts reichte. Nach einer zwischengeschalteten Erholung in den letzten Wochen kam am Sonntag der Schock für Anleger und drückte die Aktie zu Beginn dieser Woche erneut in die Verlustzone. Damit deuten sich die nachhaltige Auflösung einer bärischen Flagge und weitere Abgaben in dem Papier an.

Short-Chance:

Für FMC kann derzeit nur eine Trendrichtung abgeleitet werden und diese ist abwärts gerichtet. Abgaben auf die jüngsten Verlaufstiefs von 79,28 Euro können kurzfristig einsetzen und dementsprechend auf der Unterseite nachgehandelt werden. Darunter sollte schließlich die größere Unterstützungszone um 76,42 Euro angesteuert werden und erlaubt es über entsprechende Short-Positionen auf fallende Kursnotierungen setzen. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung ist aber noch oberhalb der 50-Wochen-Durchschnittslinie von aktuell 83,54 Euro anzusetzen, ein Ausbruch darüber könnte kurzfristig für Auftrieb an 86,40 Euro sorgen. Ob das Wertpapier dadurch wieder in bullisch Gewässer zurückkehrt, bleibt noch abzuwarten. Solange sich aber die fundamentale Nachrichtenlage zu diesem Unternehmen nicht grundlegend ändert, bleibt das Papier kurzfristig noch ein Short-Kandidat.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 81,72 Euro

Kursziel: 79,28 / 76,42 Euro

Stop: > 83,54 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,82 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fresenius Medical Care KGaA; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 81,72 Euro; 16:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

