Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Innogy nach ersten Offshore-Windparks auf Taiwan auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 40,00 Euro belassen. Offshore-Windparks begännen allmählich über die Grenzen Europas hinaus zu expandieren, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Weitere Chancen lägen etwa in einigen US-Staaten wie Massachusetts, New Jersey, Maryland oder New York, wo neue und verbesserte Anreize für die Entwicklung solcher alternativer Energiegewinnungsquellen geschaffen worden seien./ck/bek Datum der Analyse: 23.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0124 2018-04-23/16:59

ISIN: DE000A2AADD2