Diese Woche am Donnerstag wird die erwartete Neuausschreibung der Vorstandsposten im Stromkonzern Verbund veröffentlicht. Das hat der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates am Montagnachmittag im Anschluss an die Hauptversammlung beschlossen.Die gesetzliche Bewerbungsfrist läuft einen Monat lang und endet damit am 26. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...