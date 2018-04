Das Analysehaus CFRA hat Philips nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 36 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen zwar überboten, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem gegenwätigen Kursniveau sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken aber ausgeglichen. Das starke Geschäft des Herstellers von Medizintechnik in der Diagnostiksparte werde in den kommenden Quartalen wohl nicht zu wiederholen sein./bek/zb Datum der Analyse: 23.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: NL0000009538