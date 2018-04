Liebe Trader,

Übergeordnet befindet sich die Südzucker Aktie nun schon seit Anfang 2017 in einem fortlaufendem Abwärtstrend. Nach einem kurzen Aufschwung gegen Dezember 2017, fiel das Wertpapier weiter nach unten bis auf ein aktuelles Jahrestief bei der glatten Marke von 13,00 Euro. Daraufhin erholte sich der Kursverlauf wieder, doch dies nur kurzfristig. An dem Widerstand um 14,00 Euro herum prallte das die Aktie kläglich ab und ist nun wider gradewegs nach unten gerichtet. Auch den aktuellen Medienberichten zu Folge steht das Unternehmen im Schatten - Anleger werfen Südzucker Aktien aus ihren Depots und verlieren das Interesse an dem Wertpapier.

Short-Chance:

Nimmt man sich die derzeitigen Zahlen und Nachrichten vor, könnte man von Kurszielen, zunächst noch unter den Jahrestiefs um 13,00 Euro ausgehen. Darunter könnte es sogar zum 2016 Tief bei 12,62 Euro kommen. Verlustbegrenzung ist aber noch über den Vorwochenhochs bei 14,00 Euro anzusetzen. Sollte es der Südzucker Aktie gelingen, über dieses Niveau hinaus zu wachsen, läge der nächste Widerstand bei den Hochs aus März von 15,50 Euro. Es bleibt demnach also spannend und Short-Positionen sind nun attraktiv!

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 13,60 Euro

Kursziel: 12,90 / 12,62 Euro

Stop: 14,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,40 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Südzucker; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13,73 Euro; 17:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.