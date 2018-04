Gemeinsamer Ansatz soll Verbesserungen bei der Energieeffizienz

weltweit verfügbar machen



Sonoma, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Shell Lubricants und die

AirFlow Truck Company haben einen neuen Lkw mit extrem niedrigem

Kraftstoffverbrauch vorgestellt. Die beiden Unternehmen hatten sich

bei der Entwicklung und Konstruktion dieses Fahrzeugs der nächsten

Generation, das den Namen Starship trägt, zum Ziel gesetzt, das

Einsparpotenzial beim Energieverbrauch im Güterverkehr aufzuzeigen.

Dabei kommen derzeit verfügbare Technologien zum Einsatz, um den

Energieverbrauch beim Gütertransport von einem Ort zu einem anderen

auf ein Minimum zu reduzieren. Der Lkw wird derzeit auf der frei

zugänglichen Shell-Veranstaltung "Make the Future California" auf dem

Sonoma Raceway einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

(www.shell.us/makethefuturecalifornia)



"Wir suchen uns Projekte wie den Starship aus, damit Shell bei der

technologischen Entwicklung und bei der Energieeffizienz immer vorne

mit dabei ist. Über die Zusammenarbeit mit der AirFlow Truck Company

und anderen Zulieferern erhält Shell Lubricants die Möglichkeit, sich

mit innovativen Unternehmen zusammenzutun, um das tatsächliche

Einsparpotenzial beim Kraftstoff auszuloten", sagt Robert Mainwaring,

Technology Manager für den Bereich Innovationen bei Shell Lubricants.

"Der Transportsektor steht für mehr als ein Viertel des weltweiten

Energieverbrauchs und ein Fünftel der globalen CO2-Emissionen: 72

Prozent davon gehen auf das Konto des Straßenverkehrs und hier machen

Lkw einen erheblichen Anteil aus. Fortschritte bei der

Effizienzsteigerung und ein immer wirtschaftlicherer

Kraftstoffverbrauch im Güterverkehr können daher einen wichtigen

Beitrag zur Reduzierung von Emissionen leisten."



Angesicht neuer Kraftstoffverordnungen, die sich rund um den

Globus derzeit abzeichnen, und weil für einen wirtschaftlichen

Kraftstoffverbrauch ein permanenter Fortschritt notwendig ist, hat

Shell Lubricants erkannt, dass ein ganzheitlicher Ansatz wichtig ist,

wenn man in diesem Bereich vorwärtskommen will. Der Weg hin zu

Verbesserungen beim Kraftstoffverbrauch für Schwerlast-Lkw gestaltet

sich allerdings schwierig, wenn man sich die Größe und die

Konstruktion von Zugmaschine und Anhängern anschaut. Zudem hat man es

hier mit einem Bereich zu tun, dem in den vergangenen Jahrzehnten

nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde.



"Shell ist fest davon überzeugt, dass kooperative Beziehungen, und

das meint hier Co-Engineering, bei der Reduzierung von Emissionen und

bei der Effizienzsteigerung von entscheidender Bedeutung sind, und

deshalb hat das Unternehmen solche Beziehungen beim Co-Engineering

mit einer ganzen Reihe von führenden OEMs aufgebaut", so Mainwaring.

"Die Partnerschaften mit der AirFlow Truck Company und anderen

Zulieferern für die Umsetzung des Starship-Projekts sind Teil des von

Shell angeführten kooperativen Ansatzes, mit dem das

Co-Engineering-Konzept gestärkt werden soll und aus dem ein Lkw

hervorgegangen ist, mit dessen Hilfe eine Neudefinition der Effizienz

von Lkw angestoßen werden kann. Wir haben in den vergangenen Jahren

ein Konzept-Auto entwickelt, mit dem wir erkunden konnten, welche

Rolle ein leichteres Gewicht, aerodynamisch angepasste Eigenschaften

und Verwendung von Schmiermitteln bei Pkw spielen. Der Starship ist

das Shell Concept Car für den Frachtverkehrs."



Shell stellte dafür sein technisches Know-how bei der Technik für

Motoren und Antriebsstränge zu Verfügung. Zudem stand es bei Fragen

zu den Schmiermittel, die beim Lkw des Starship-Projekts verwendet

werden, mit Rat zur Seite. Bei dem Lkw kommt das voll synthetische

Motoröl der nächsten Generation von Shell mit einer niedrigen

Viskosität zum Einsatz, das insbesondere für Schwerlastfahrzeuge

geeignet ist. Die Verwendung von voll synthetischen Grundölen und der

Zusatz von modernen Additiven bietet Schutz vor Alterung,

Ablagerungen und Zersetzung des Öls. Dank der niedrigen Viskosität

erhält man im Vergleich zu einem herkömmlichen Motoröl (SAE 15W-40)

einen sehr viel besseren Kraftstoffverbrauch. Bei der Viskosität

verfügt das Schmiermittel über die gleichen Eigenschaften wie das

Shell Rimula Ultra E+. Zudem wird es derzeit von OEMs auf der ganzen

Welt getestet.



"Als Marktführer bei Schmierstoffen für den Schwerlastverkehr

haben wir in der Branche auch jenseits unserer Produkte mehr

Verantwortung. Deswegen bin ich auch ziemlich stolz über diese

Zusammenarbeit mit AirFlow Trucking, durch die wir die einzigartige

Möglichkeit haben, verschiedene Ansätze auszuloten, wie bei

Verkehrsanwendungen mehr Kraftstoff eingespart werden kann. Wenn wir

vorwärtskommen wollen, brauchen wir kreative Lösungen für die

Energieprobleme der Welt, und eine solche Lösung ist der Starship,

von dem in den kommenden Jahren unsere Kunden, die Fahrer und am Ende

auch die ganze Welt profitieren wird", so Chris Guerrero, Global

Brand Manager des Bereichs Heavy Duty Lubricants.



Im Vorfeld der ersten Vorführung des Trucks bei der "Make the

Future"-Veranstaltung von Shell an der Sonoma-Strecke haben die

beiden Unternehmen noch permanent an der Feinabstimmung gebastelt. Im

Mai 2018 werden Shell und die AirFlow Truck Company dann auf einer

Tour des Starship von der West- zur Ostküste die Leistungsfähigkeit

des Lkw unter Beweis stellen. Los geht es in Kalifornien und enden

wird die Tour in Florida. Der Lkw verfügt über ein zulässiges

Gesamtgewicht von 36.287 kg/80.000 lbs. und wird dementsprechend das

maximal zuladbare Frachtvolumen transportieren.



Die Kosten je Tonnenkilometer und der Kraftstoffverbrauch werden

während der Fahrt gemessen und die Ergebnisse anschließend

veröffentlicht. Als wichtigster Indikator gelten die Kosten je

Tonnenkilometer, die im Starship-Truck gemessen werden. Für Shell und

Airflow ist dies die wichtigste Messgröße zur Bestimmung der

Effizienz von Gütertransporten. Sie wird anhand der Menge an Energie

ermittelt, die für den Transport von Gütern von A nach B benötigt

wird. Auch wenn sich eine größere Lkw-Ladung negativ auf den

Kraftstoffverbrauch auswirkt, so werden dennoch die Kosten je

Tonnenkilometer gesenkt und auch der auf das Gewicht bezogene Ausstoß

von CO2 kann reduziert werden.



Die Erkenntnisse aus dem Starship-Projekt sind weltweit von

Bedeutung. Die globale Lkw-Branche steht gemeinsam der Aufgabe

gegenüber, "mit weniger weiter zu kommen", das heißt, der

Kraftstoffverbrauch muss reduziert werden, während sich das

Transportvolumen erhöht. Und beides unter der Vorgabe, die Kosten zu

senken und die regulatorischen Bestimmungen beim Kraftstoffverbrauch

zu erfüllen. Bei dem Lkw kommt eine moderne Motorentechnologie gemäß

der US-amerikanischen "Class 8"1-Kategorie zum Einsatz, deren

Vorgaben weltweit kopiert werden. Das bezieht sich auf höhere

Temperaturen, mechanische Abnutzung und Korrosion, Reduzierung von

Ablagerungen sowie größere Intervalle beim Ölwechsel und eine längere

Motorlaufleistung. Beim Starship kommt ein breites Spektrum an

innovativen Technologien für einen besseren Kraftstofferbrauch zum

Einsatz. Dabei konnten wir hier auf eine große Auswahl an Komponenten

zurückgreifen, die auf vielen Märkten weltweit im Handel verfügbar

sind. Somit haben wir es hierbei mit Lösungen zu tun, die auf der

ganzen Welt ohne großen Aufwand in Lkw eingebaut werden und von denen

Transportunternehmer unmittelbar profitieren können. Das

Starship-Projekt ist ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur

Bewältigung der globalen Herausforderungen beim Energieverbrauch. Und

am Ende dieses Weges soll die Lkw-Branche ebenso profitieren wie die

Umwelt. Bleiben Sie beim Thema Airflow Starship auf dem neusten

Stand: www.shell.com/starship.



HINWEISE FÜR REDAKTEURE



Technik des Starship-Lkw



- Beim Starship handelt es sich um einen Class-8-Sattelschlepper

gemäß der US-amerikanischen Klassifizierung: diese insbesondere in

den USA gültige Einteilung basiert auf der zulässige Gesamtmasse

(zGM) (Gross Vehicle Weight Rating, GVWR) von Fahrzeugen. Die

Kategorien reichen hier von Klasse 1 bis 8 und werden von der

Federal Highway Administration

(https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Highway_Administration)

(FHWA; Behörde für Fernverkehrsstraßen) des US-amerikanischen

Verkehrsministeriums (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_D

epartment_of_Transportation) festgelegt.

- Die Karosserie der Zugmaschine des Starship verfügt über ein

maßgeschneidertes, aerodynamisches Design und besteht zu 100

Prozent aus Kohlefasern. Das umfasst auch die Seitenschürzen, die

Haube und die Frontpartie.

- Der Starship-Lkw wir von einem 6-Zylinder-Motor angetrieben und

verfügt über eine Leistung von 400 PS und kommt beim Drehmoment auf

eine Größe von 2.508 Newtonmeter/1.850 Foot-Pounds. Der

Standardmotor wurde mit dem Getriebe auf einen extrem

niedertourigen Betrieb (ab einer Drehzahl von 800 U/min)

abgestimmt.

- Aktive Kühlerjalousien (aktiv im Bezug auf die Temperatur für eine

optimale Aerodynamik und maximale Effizienz) können geöffnet

werden, um den Luftstrom zur Kühlung durch den Radiator und in den

Motorbereich zu lenken. Sobald die Kühlung nicht mehr benötigt

wird, schließen sich die Kühlerklappen automatisch und die Luft

wird um das Fahrzeug herum geleitet, was zu einem geringeren

Luftwiderstand und zu einem reduzierten Spritverbrauch führt. Zudem

helfen die geschlossenen Klappen dabei, bei kalten

Witterungsbedingungen die Aufwärmzeit des Motors zu verkürzen.

- Zukünftig soll der Lkw mit einem hybriden elektrischen

Achsantriebssystem mit einem Elektromotor und einer Achse, die die

nicht angetriebene Hinterachse der Zugmaschine ersetzt,

ausgestattet sein. Damit soll die Leistung beim Hochschalten, dem

Vorgang mit dem höchsten Kraftstoffverbrauch, gesteigert werden:

die Achse überträgt hierbei die durch den Lkw erzeugte Energie in

die Batterie, die für die Beschleunigung bzw. für die Bremse

benötigt wird. Für eine erhöhte Effizienz und eine exzellente

Zugkraft kommt eine Achseinstellung zum Herunterbremsen mithilfe

modernster Motorsteuerung sowie eine automatisierte manuelle

Übertragung zum Einsatz

- Auf dem Dach des Aufliegers befindet sich eine 5.000 Watt starke

Solaranlage, die Strom für einen 48-Volt-Akku produziert. Dieser

ist geeignet, die Versorgung der Standardkomponenten des Lkw, wie

Licht, Scheibenwischer, Gebläse, Anzeigen, Klimaanlage sowie

Heizung, Mikrowellengeräte und andere elektronische Instrumente, zu

gewährleisten.



Kooperationen von Shell



- Shell hat erkannt, wie wichtig nachhaltige, saubere und

energieeffiziente Lösungen im Güterverkehr sind. Daher hat das

Unternehmen, mithilfe des Co-Engineering-Konzepts, Kooperationen zu

einer ganzen Reihe von Projekten aufgebaut. 2016 hat Shell mit

Gordon Murray Design und Geo Technology zusammengearbeitet, um

gemeinsam das Shell Concept Car (https://www.shell.com/energy-and-i

nnovation/the-energy-future/future-transport/shell-concept-car.html

) zu entwickeln. Dabei handelt es sich um ein extrem sparsames

Stadtauto, das über die gesamte Lebensdauer gerechnet im Vergleich

zu herkömmlichen Fahrzeugen für den Stadtverkehr 34 Prozent weniger

Primärenergie verbraucht.



INFORMATIONEN ZU AirFlow Truck Company



Die AirFlow Truck Company hat bislang zwei aerodynamische und

kraftstoffsparende Zugmaschinen der Klasse 8 gebaut - den ersten

davon 1983 und den zweiten 2012. Das zuletzt gebaute Gefährt, der

Bullet Truck, bewältigte mit einem zulässigen Gesamtgewicht von

30.000 kg (65.000 Pfund) einen Gütertransport von Küste zu Küste bei

einem rekordverdächtigen durchschnittlichen Spritverbrauch von 5,7

km/l bzw. 13,4 mpg.



INFORMATIONEN ZU Shell Lubricants



Shell Lubricants produziert und vertreibt eine breite Palette an

Schmierstoffen für ein großes Kundenspektrum - von Endverbrauchern

bis zu Geschäftskunden - in 150 Ländern. Wir produzieren

Schmierstoffe für die Bereiche Endverbraucher, Schwerlastverkehr,

Bergbau, Stromerzeugung, Fertigungsindustrie und andere Branchen. Zu

unseren Marken gehören Pennzoil, Quaker State, Shell Helix, Shell

Advance, Shell Rotella und Shell Rimula, Shell Tellus und Shell

Gadus. Dank unserer belastbaren Lieferkette sind wir in der Lage,

unsere Produkte an Kunden auf der ganzen Welt auszuliefern. Teil

dieser Lieferkette sind fünf Fabriken für Grundöle, 40 Anlagen für

das Mischen (und Abfüllen) von Schmiermitteln sowie 10 Anlagen für

die Produktion von Schmierfetten. Die Standorte sind rund um den

Globus verteilt und befinden sich in insgesamt 32 Ländern.



Die große Tradition von Shell bei der Schmiermittel-Technologie

reicht mehr als 70 Jahre zurück. Wir beschäftigen über 200

Wissenschaftler und Ingenieure, die in speziellen Technikzentren für

Schmiermittel in China, Japan, Deutschland und in den USA arbeiten.

In den Bereichen Grundöle, Schmiermittel und Fette verfügen wir über

mehr als 150 Patente und wir führen jedes Jahr Millionen von Tests

durch. Die engen Beziehungen, die wir mit OEMs unterhalten,

unterstützen uns bei der fortlaufenden Arbeit für die Herstellung von

Qualitätsschmierstoffen. Wir arbeiten zudem mit Top-Teams aus dem

Motorsport, wie Scuderia Ferrari, BMW Motorsport, Hyundai Motorsport

und Ducati Corse, zusammen. Autorennen dienen uns dabei als

Testumgebung über die wir die Qualität von Schmiermitteln im

Rennbetrieb auch für den normalen Straßenverkehr bereitstellen

können. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum

an technischen Serviceleistungen an, wobei hier insbesondere Shell

LubeMatch, Shell LubeAdvisor und Shell LubeChat erwähnt werden

sollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.shell.com.



*Kline & Company, "Global Lubricants Industry November 2016:

Market Analysis and Assessment." (Die globale Branche für

Schmierstoffe im November 2016: Marktanalyse und Bewertung des

Markts.)



1 Ein "Class 8"-Lkw ist ist ein Schwerlastkraftwagen gemäß der

Klassifizierung durch die Federal Highway Administration des

US-amerikanischen Verkehrsministeriums

(https://en.wikipedia.org/wiki/Truck_classificationUnited_States).



