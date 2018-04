Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta027/23.04.2018/18:40) - S&O Agrar AG i.I.



S&O Agrar AG i. I.: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 Leipzig - Die S&O Agrar AG i. I., Leipzig, ISIN DE0005236202, hat ihr Geschäftsjahr 2017 (02.08.2016 bis 01.08.2017) mit einem Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. 36 TEuro (Vj.: 33 TEuro), der im Wesentlichen aus einem sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Zinsen und ähnlichen Aufwendungen resultiert, abgeschlossen.



Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 22 (Vorjahr: TEUR 73), die im Wesentlichen aus Aufwendungen für Kosten für die Deutsche Börse AG (TEUR 12), Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 3), Aufsichtsratsvergütungen (TEUR 5) sowie Rechts- und Beratungskosten (TEUR 2) bestehen, und Zinsaufwendungen für die Wandelanleihe von TEUR 13 (Vorjahr: TEUR 8).



Das genannte Ergebnis beruht auf dem vom Vorstand am 11. April 2018 aufgestellten Abschluss, welcher in der Aufsichtsratssitzung am 20. April 2018 gebilligt und festgestellt wurde. Die Bilanz zum 01. August 2017 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von rd. 804 TEuro (Vj. rund 767 T Euro) aus.



(Ende)



Aussender: S&O Agrar AG Adresse: Funkenburgstr. 15, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars E-Mail: info@soagrar.de Website: www.soagrar.de



ISIN(s): DE0005236202 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1524501600092



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 23, 2018 12:40 ET (16:40 GMT)