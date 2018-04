Die Kranich-Aktie war einer der großen Gewinner des letzten Jahres und sie ist bislang einer der großen Verlierer dieses Jahres. In den ersten Januartagen gelang es der Aktie nicht, die runde 30-Euro-Marke zu überwinden. Bedingt durch diesen Fehlschlag ging die Aktie noch vor dem Gesamtmarkt in eine Korrektur über, die den Kurs bis zum 9. Februar im Tief bis auf 25,34 Euro zurückfallen ließ.

An dieses Tief schloss sich eine vergleichsweise verhaltene Gegenbewegung an, in deren Verlauf ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...