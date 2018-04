Luxemburg/Zürich/London (ots) -



Clearstream, der Nachhandelsdienstleister der Gruppe Deutsche

Börse, erweitert sein Angebot im Fondsbereich durch die Übernahme der

Swisscanto Funds Centre Ltd., London (SFCL), von der Zürcher

Kantonalbank. Der Verkaufsvertrag wurde am 23. April 2018 von beiden

Vertragsparteien unterzeichnet. Die Transaktion im hohen

zweistelligen Millionen-Euro-Betrag wird voraussichtlich im dritten

Quartal 2018 abgeschlossen, vorbehältlich der Zustimmung der

zuständigen Behörden. Die Akquisition wird sich bereits im ersten

Jahr wertsteigernd auf das Konzernergebnis der Gruppe Deutsche Börse

auswirken.



Die Fondsplattform SFCL wird im vollständigen Besitz von

Clearstream weitergeführt. Derzeit ist die SFCL rechtlich eine

100-prozentige Tochtergesellschaft der Swisscanto Holding, einer

Gruppengesellschaft der Zürcher Kantonalbank. Der Service für

bestehende Kunden von SFCL wird sich durch die Transaktion nicht

verändern, weder für die Distributionspartner noch für die

Fondsanbieter. Alle Mitarbeiter von SFCL in London werden von

Clearstream übernommen.



Mit der Transaktion erweitert Clearstream sein

Dienstleistungsangebot im Fondsbereich mit dem Management von

Vertriebsverträgen und der Datenaufbereitung. Nebst der bestehenden

Kundenbasis wird Clearstream das Dienstleistungsangebot von SFCL auch

seiner internationalen Kundschaft anbieten können. Durch diese

Ausweitung seiner Angebotspalette erwartet Clearstream Umsatzerlöse

im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie die

Materialisierung von Cross-selling-Synergien. Die Zürcher

Kantonalbank bleibt auch künftig einer der Hauptvertriebspartner des

SFCL. Zudem bleiben die Swisscanto Fund Management Company Ltd. sowie

die Swisscanto Asset Management International S.A., beides

Tochtergesellschaften der Zürcher Kantonalbank, langfristig

vertraglich als große Fondsanbieter mit dem Unternehmen verbunden.



Philippe Seyll, Co-CEO Clearstream Banking S.A. und Head of

Investment Funds Services bei Clearstream, sagte: "Wir prüfen

fortlaufend strategische Optionen, um unser Angebot zu erweitern. Mit

dem Know-How von SFCL im Management von Vertriebsverträgen, dem

Datenmanagement und deren Distribution, in Kombination mit unserer

Expertise bei der Fondsabwicklung können wir unseren Kunden einen

zusätzlichen Mehrwert bieten. Dies wird unsere bereits gute Position

im Fondsbereich weiter stärken."



Dr. Stephanino Isele, Mitglied der Generaldirektion und Leiter

Institutionals & Multinationals Zürcher Kantonalbank, kommentierte:

"Mit Clearstream, einem der weltweit grössten und sichersten Anbieter

im Bereich Fondsabwicklung, haben wir einen professionellen und

verlässlichen Käufer für SFCL gefunden. Beim Verkauf war es der

Zürcher Kantonalbank ein wichtiges Anliegen, die Fondsplattform für

Kunden, Fondsanbieter sowie die Mitarbeitenden nachhaltig und

langfristig zu sichern."



Mark O'Brien, CEO von Swisscanto Funds Centre Ltd., ergänzte:

"SFCL wird dank der Akquisition durch Clearstream zusätzliches

Wachstum sowie die notwendigen Skaleneffekte erzielen können.

Insbesondere die Bündelung der Volumen, die Erschliessung neuer

Märkte und die Einbindung des Fondsplattformgeschäfts in das

Nachhandelsangebot von Clearstream eröffnen uns neue Chancen. Das

SFCL-Team freut sich, den bestehenden und neuen Kunden zukünftig ein

noch umfassenderes Dienstleistungsangebot offerieren zu können."



Über Clearstream



Als internationaler Zentralverwahrer (ICSD) mit Hauptsitz in

Luxemburg stellt Clearstream, als Teil der Gruppe Deutsche Börse, die

Post-Trade-Infrastruktur für den Eurobond-Markt und Dienstleistungen

für Wertpapiere von 56 Inlandsmärkten weltweit bereit. Mit einem

verwahrten Vermögen von EUR 13 Bio. ist Clearstream einer der

weltweit größten Abwicklungs- und Verwahrungsdienstleister für in-

und ausländische Wertpapiere. Neben seinen hoch automatisierten

Investmentfondsdienstleistungen bietet Clearstream seinen Kunden

außerdem eine zentrale Anlaufstelle ("One-Stop Shop") für alle

Fondsklassen.



Über Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5.000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



Über Swisscanto Funds Centre Ltd.



Swisscanto Funds Centre Ltd. betreibt das "Swisscanto Fund Desk"

der Zürcher Kantonalbank, welches Banken einen zentralen Fondshandel

mit einfacher Auftragserteilung und -abwicklung sowie Verwahrung

ermöglicht. Swisscanto Funds Centre Ltd. als Teil der Handels- und

Execution-Dienstleistungen der Zürcher Kantonalbank leistet zudem für

die Kundenbanken das Management von Fondsvertriebskommissionen sowie

die Datenaufbereitung. Beim "Swisscanto Fund Desk" können

Kundenbanken Fonds beliebiger Anbieter zentral zeichnen, abwickeln

und verwahren lassen. Zudem werden für alle Kundenbanken

Vertriebsverträge mit den wichtigsten Fondsanbietern abgeschlossen.

Gegenwärtig sind so vertraglich rund 160 Fondsanbieter aktiv auf der

Plattform vertreten, einer davon ist Swisscanto Invest (Swisscanto

Fonds). Die Swisscanto Funds Centre Ltd., London, ist eine

100-prozentige Tochtergesellschaft der Swisscanto Holding, einer

Gruppengesellschaft der Zürcher Kantonalbank. Swisscanto Funds Centre

Ltd. ist seit 2015 als einer der europaweit besten Plattformanbieter

ausgezeichnet, vor allem für Positionierung, Dienstleistungen und

hervorragende Servicequalität.



