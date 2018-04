Die Linde-Aktie hat seit Beginn des aktuellen Jahres ca. 8,8 % an Wert verloren. Dabei fand sie vor einigen Wochen jedoch einen technischen Support durch den 100-Wochen-Durchschnitt, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Auch der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft nur geringfügig unterhalb des aktuellen Preisniveaus. Erst Kurse unterhalb von 155 Euro je Aktie würden ein Durchbrechen der Unterstützungszone signalisieren. In dieser Woche wird Linde die Zahlen per erstes Quartal 2018 präsentieren. ... (David Iusow)

