PA Power Automation AG: PA Power Automation AG - Gerichtliche Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters DGAP-Ad-hoc: PA Power Automation AG / Schlagwort(e): Insolvenz PA Power Automation AG: PA Power Automation AG - Gerichtliche Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters 23.04.2018 / 21:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pleidelsheim (Deutschland), 23. April 2018. Im Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der PA Power Automation AG (ISIN DE0006924400 im Freiverkehr der Frankfurter Börse) hat das zuständige Insolvenzgericht Ludwigsburg am 23. April 2018 die vorläufige Verwaltung des Vermögens der PA Power Automation AG angeordnet und Herrn Mathias Settele von der Insolvenzverwaltung Schultze und Braun zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das Vermögen der PA Power Automation AG (Az. 3 IN 192/18) bestellt. Verfügungen über Gegenstände des schuldnerischen Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam. PA Power Automation Aktiengesellschaft, Pleidelsheim Pleidelsheim, den 23. April 2018 Kontakt: Herrn Jan Hilpert Gottlieb-Daimler-Str. 17/2 | 74385 Pleidelsheim, Germany Investorrelations@powerautomation.com 23.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PA Power Automation AG Gottlieb-Daimler-Straße 17/2 74385 Pleidelsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7144 899 - 0 Fax: +49 (0)7144 899 - 199 E-Mail: jan.hilpert@powerautomation.com Internet: www.powerautomation.com ISIN: DE0006924400 WKN: 692440 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677949 23.04.2018 CET/CEST

