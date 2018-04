Mit dem in Zusammenarbeit mit dem UNHCR organisierten "Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support" werden herausragende Leistungen ausgezeichnet, die das Leben von Millionen Menschen verbessern.

Mit dem Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA) werden seit zwei Jahren die Leistungen von Menschen und Organisationen ausgezeichnet, die sich oftmals unbemerkt von der Öffentlichkeit für Flüchtlinge und Staatenlose stark machen in einer Zeit, in der die Welt ein beispielloses Ausmaß an Vertreibung erlebt, mit über 65 Millionen Menschen, die gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen, darunter etwa 21,3 Millionen Flüchtlinge.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children (Foto: The Big Heart Foundation)

Die Dignity for Children Foundation aus Malaysia wurde für ihre herausragenden Leistungen in Asien sowie im Mittleren Osten und Nordafrika (MENA) mit der zweiten Ausgabe des Preises ausgezeichnet, der in diesem Jahr mit 136.000 USD (500.000 AED) dotiert war.

In diesem Jahr feiert die Stiftung ihr 20-jähriges Bestehen und bietet nun rund 1.100 Flüchtlingen, Staatenlosen, Schülern und Studenten ohne gültige Papiere und anderen marginalisierten Gruppen im malaysischen Kuala Lumpur Dienstleistungen im Bereich Bildung an.

Die Auszeichnung, die von der in Sharjah ansässigen globalen humanitären Hilfsorganisation The Big Heart Foundation (TBHF) ins Leben gerufen wurde, hat großes Lob und Unterstützung von humanitären Organisationen und der internationalen Gemeinschaft erhalten, darunter auch vom Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), der erklärt hat, dass sie eine wertvolle Plattform zur Demonstration von Solidarität mit Vertriebenen darstelle.

Als drittgrößtes Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und eines der kulturellen und humanitären Zentren der arabischen Region, setzt sich Sharjah, unter der Vision seiner Führung vertreten durch Seine Hoheit Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Herrscher von Sharjah, VAE, und Ihre Hoheit Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, der Ehefrau Seiner Hoheit des Herrschers von Sharjah, Vorsitzende von TBHF und UNHCR Eminent Advocate for Refugee Children, weiterhin für philanthropische Bemühungen von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt ein.

In einer Zeit, in der 39 Prozent der Menschen in der Region aufgenommene Heimatvertriebene sind, darunter 5 Millionen syrische Flüchtlinge, sind Initiativen, die den Gemeinschaftsgeist und humanitäre Bemühungen in den Vordergrund stellen, von unschätzbarer Bedeutung.

Weitere Informationen über TBHF finden Sie auf der Website der Stiftung: http://tbhf.ae.

