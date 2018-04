Der weltgrößte Rückversicherer startet gut ins laufende Jahr: Für das erste Quartal wird ein Nettogewinn von mehr als 800 Millionen Euro erwartet.

Munich Re ist mit einem Gewinnsprung in das Jahr 2018 gestartet. Weil große Naturkatastrophen und andere Großschäden bisher "zufallsbedingt" ausblieben, erwirtschaftete der weltgrößte Rückversicherer im ersten Quartal einen Nettogewinn von mehr als 800 Millionen Euro, wie er am Montagabend in München mitteilte. Das ist ein Zuwachs von gut 40 Prozent.

Im ersten Quartal des Vorjahres habe das Ergebnis bei 557 Millionen Euro gelegen, hieß es weiter. Für das Gesamtjahr 2018 gehen die Münchner aber dennoch unverändert von einem Ergebnis ...

