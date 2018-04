Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Metro AG nach der Gewinnwarnung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 13 Euro gesenkt. Analyst Kiranjot Grewal senkte seine Ergebnisschätzung für 2018 in einer am Dienstag vorliegenden Studie um 32 Prozent. Der Markt benötige nun erst konkrete Resultate, bevor wieder auf die Erholungsstory gesetzt werde. Kurzfristig fehle es jedenfalls an Kaufargumenten./ag/mis Datum der Analyse: 24.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0010 2018-04-24/08:55

ISIN: DE000BFB0019