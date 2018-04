Volkswagen legt am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal vor. Neben den Quartalszahlen warten Anleger mit Spannung auf News hinsichtlich der neuen Strategie durch Vorstand Herbert Diess. Diess will stärker ins operative Geschäft eingreifen als sein Vorgänger Matthias Müller. Vor allem Zukunftsthemenstehen stehen im Fokus. Volkswagen müsse Tempo aufnehmen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, Digitalisierung des Autos und des Verkehrs sowie bei neuen Mobilitätsdiensten setzen, sagte Diess bereits bei seiner Vorstellung als neuer VW-Chef. Diess will "den Weg hin zu einem profitablen, weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität konsequent weiter verfolgen".

