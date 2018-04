FRANKFURT (Dow Jones)--Fester zeigen sich die DAX-Futures im frühen Handel am Dienstag. Händler heben positiv hervor, dass der Markt am Vortag den Unterstützungsbereich rund um 12.550 positiv getestet habe. "Die verkauften Calls bis zum kleinen Verfall am Freitag hatten nach oben gedeckelt - die sind jetzt weg", sagt ein Händler. Damit komme nun ein Ausbruch aus der einwöchigen Seitwärtsspanne auf die Agenda. Der FDAX habe damit rund 200 Punkte Aufwärtspotenzial. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 17 auf 12.600,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.626 und das Tagestief bei 12.595 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.37 Uhr 2.211 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.