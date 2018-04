Schlechte Nachrichten gibt es am Montag für die Aktionäre von Fresenius Medical Care (FMC). Das Unternehmen bekommt die Änderungen im US-Gesundheitssystem stärker zu spüren bekommt als gedacht und so rudert das Unternehmen beim Ausblick zurück. FMC rechnet jetzt mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 5 bis 7 Prozent. Zuletzt war das Unternehmen noch von rund 8 Prozent Plus ausgegangen. In Folge dessen gibt die FMC-Aktie rund drei Prozent ab. EUWAX ...

