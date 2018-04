Nach einigen Anlaufschwierigkeiten konnten Europas Börsen zum Wochenstart ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Unterstützung kam von der Euro- und Pfundschwäche, aber auch von Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone, die über den Erwartungen ausfielen und den dreimonatigen Abwärtstrend stoppen konnten. In der Branchenübersicht hatten Telekomtitel mit einem Plus von 1,3% die Nase vorn, Schlusslicht war der Index der Medienunternehmen mit einer Abgabe von 0,8%.UBS konnte den Gewinn deutlich steigern und legte Zahlen über den Erwartungen vor, allerdings war der weitere Ausblick nur verhalten optimistisch und die Schweizer Großbank musste 2,5% abgeben. Philips konnte hingegen mit den Ergebnissen die Investoren voll auf...

