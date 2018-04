Die Aktie der Commerzbank krachte am 04. April auf ein neues 6-Monats-Tief bei 10,31 Euro - aktuell steht ein Kurs in Höhe von 11,10 Euro auf der Anzeigetafel. Damit müssen Commerzbank-Aktionäre seit Jahresauftakt 2018 einen Kursverlust in Höhe von rund 11% verbuchen. Gestern konnte die Aktie um 3,3% gewinnen. Hintergrund waren die steigenden Zinsen: Die Rendite zehnjähriger...

