Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Australien im 1. Quartal überraschend niedrig

In Australien zeigte sich in den ersten drei Monaten des Jahres ein unerwartet schwacher Preisauftrieb. Das Lohnwachstum stagnierte, teilte die australische Statistikbehörde am Dienstag mit. Die Reserve Bank of Australia (RBA) dürfte ihren Leitzins damit wahrscheinlich für einige Zeit auf dem derzeitigen Rekordtief belassen. Die Verbraucherpreise stiegen im ersten Quartal um 0,4 Prozent. Gegenüber Vorjahr ergab sich eine Steigerung von 1,9 Prozent.

Trumps Wunsch-Außenminister von Senatsausschuss knapp bestätigt

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Posten des Außenministers, Mike Pompeo, ist am Montag vom Auswärtigen Ausschuss des Senats knapp bestätigt worden. Der Republikaner Rand Paul, der sich wochenlang gegen die Personalie ausgesprochen hatte, votierte schließlich doch für Pompeo - und verhinderte damit eine Blamage.

Macron von Trump im Weißen Haus empfangen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist am Montag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington empfangen worden. Trump und seine Frau Melania begrüßten Macron und dessen Ehefrau Brigitte auf den Stufen zum Weißen Haus. In einer kleinen Zeremonie pflanzten die beiden Präsidenten anschließend einen von Macron als Geschenk mitgebrachten Setzling einer Eiche in den Parkanlagen des Präsidentensitzes ein.

Fünf-Sterne-Partei und Sozialdemokraten sollen in Italien über Koalition beraten

Sieben Wochen nach der Wahl in Italien sollen die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten die Chancen für eine gemeinsame Regierung ausloten. Präsident Sergio Mattarella beauftragte am Montag den Fünf-Sterne-Politiker Roberto Fico mit den Sondierungsgesprächen. Der Parlamentspräsident soll herausfinden, ob die sozialdemokratische PD zur Beteiligung an einer künftigen Koalition bereit sei.

Lieferwagen rast in Menschenmenge in Toronto - 10 Tote

In der kanadischen Metropole Toronto hat ein Mann am Montag einen Lieferwagen vorsätzlich in eine Menschenmenge gesteuert und mindestens 10 Menschen getötet. 15 weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um den den 25-jährigen Alek Minassian aus dem Norden Torontos.

Zentralratspräsident rät Einzelpersonen vom Tragen der Kippa in Großstädten ab

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat vor dem Tragen der Kippa in deutschen Großstädten gewarnt. Er rate Einzelpersonen davon ab, "sich offen mit einer Kippa im großstädtischen Milieu in Deutschland zu zeigen", sagte Schuster dem RBB-Sender Radioeins. Er habe jedoch das Gefühl, dass "man im Großteil der Gesellschaft verstanden hat, dass wir auch an einem gewissen Wendepunkt angekommen sind".

FRANKREICH

Geschäftsklima Apr 109 (März: 110)

Geschäftsklima Apr PROGNOSE: 110

SCHWEIZ

März Handelsbilanz Überschuss 2,4 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 03:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.