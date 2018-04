(dpa-AFX Broker) - Metzler hat Hannover Rück von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 113 auf 101 Euro gesenkt. Der Rückversicherer dürfte es schwer haben, die starke Gewinnentwicklung der vergangenen Jahre mittelfristig aufrechtzuerhalten, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine anziehende Inflation in der Eurozone dürfte die Freisetzung von Rückstellungen vergangener Jahre verringern. Unternehmensspezifisch komme hinzu, dass der Rückenwind durch Verkäufe von Unternehmensteilen, Wechselkurse und Steuern nachlasse. Zudem blickt der Experte vorsichtig auf das Leben-Rückgeschäft des MDax-Konzerns./mis/ag

Datum der Analyse: 24.04.2018

ISIN DE0008402215

AXC0103 2018-04-24/10:02