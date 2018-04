Das im TecDAX und bald auch an der Nasdaq notierte Biotech-Unternehmen kann sich mit seinem US-Börsengang zufrieden zeigen: Wie Morphosys am Mittwochabend mitteilte, wurden 8,3 Millionen Hinterlegungsscheine (ADS) für je 25,04 Dollar verkauft. Das Angebot erzielte damit einen Bruttoerlös von 207,8 Millionen Dollar. Jede ADS repräsentiert ein Viertel einer Morphosys-Stammaktie. Die den Börsengang begleitenden Banken haben zudem die Option, bis zu 1,245 Millionen weitere ADS zu erwerben, was 15 Prozent der Gesamtzahl der im Angebot platzierten ADS entspricht. Diese Option kann innerhalb von 30 Tagen ab dem 18. April 2018 ausgeübt werden.

