Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064505 -



Gute Nachrichten für Gemeinschaften und Vereine mit konkreten

Plänen: An der Zollikerstrasse 74 und 76 steht das ehemalige

Kirchgemeindehaus Neumünster zu vermieten. Das charmante Ensemble

wird im Verlauf des Jahres 2019 renoviert: Im ehemaligen Pfarrhaus

entstehen 13 bis 15 Wohnräume, der anliegende Saaltrakt bietet

Spielraum für Anlässe und Arbeiten. Ob Musikschule, Institution,

Community oder stilvolle Wohngemeinschaft, alles ist hier denkbar.



Für spannende Projekte ist Zolliker 7476 die perfekte Adresse.

Denn die vielseitige Immobilie im Kreis 8 - nur wenige Gehminuten vom

See entfernt - bietet Interessensgemeinschaften eine einmalige

Möglichkeit, Arbeiten und Wohnen zu verbinden. Etablierte

Wohngemeinschaften sind genauso angesprochen wie Schulen und

Institutionen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Kunst, Musik,

Gesundheit usw.



Das ehemalige Kirchgemeindehaus und das daran angebaute Pfarrhaus

wurden 1911 von den Architekten Otto und Werner Pfister erstellt,

welche später auch für den Bahnhof Enge verantwortlich zeichneten.

Das Kleinod steht seit 2008 unter Denkmalschutz. Für die geplante

Sanierung gewann das Denkmal-affine Architekturbüro bernath+widmer De

Pedrini 2017 den Wettbewerb und das Vertrauen der Jury. Nach der

Renovation eröffnet die Liegenschaft eine spannende Kombination von

Mietobjekten, welche in dieser Art heute in Zürich nur selten

anzutreffen ist: Wohnraum im Pfarrhaus für eine grössere

Gemeinschaft, ein wunderbarer Saal für Events oder kreatives Arbeiten

sowie weitere interessante Räumlichkeiten - mitten in einer schönen

Gartenanlage.



Miguel Cruz, Leiter Betriebsimmobilien bei der reformierten Kirche

Stadt Zürich, freut sich über das Potenzial im Seefelder Bijou: "Das

Quartier ist ein Ort der Begegnung und im ständigen Wandel. Die

zentrale Lage, auch was Tram und Bus angeht, ist wie geschaffen für

ein Vorhaben, bei dem Menschen zusammenwirken. Sobald der oder die

passenden Nutzer für Zolliker 7476 gefunden sind, wird mit dem Umbau

begonnen. So können konkrete Nutzerbedürfnisse soweit möglich

berücksichtigt werden. Geplant ist ein Wiederbezug ab 2020."



Weitere Informationen finden Interessierte unter

www.zolliker7476.ch



Originaltext: Reformierte Kirche Zürich

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064505

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064505.rss2



Kontakt:

Miguel Cruz, Leiter Betriebsimmobilien

Stauffacherstrasse 10, 8004 Zürich

miguel.cruz@zh.ref.ch