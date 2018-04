Liebe Trader,

Frisch am Dienstag hat Europas größte Softwareschmiede SAP frische Quartalszahlen vorgelegt und glänzt mit einem besseren Geschäft. Doch der starke Euro belastet merklich, der Konzern leidet unter dem relativ starken Euro und so auch die Bilanz. In den ersten drei Monaten kann der DAX-Konzern einen Umsatz von rund 5,26 Milliarden Euro ausweisen, das etwas weniger ist als noch ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis stieg aber um 14 Prozent auf knapp 1,24 Milliarden Euro, zeitgleich erhöhte das Unternehmen seine Prognose für den Umsatz im laufenden Jahr. Einem größeren Gegenwind sieht sich das Unternehmen wegen dem starken Euro ausgesetzt, sonst fielen die Erlöse noch sehr viel höher aus.

Der langfristige Trendverlauf in dem Wertpapier von SAP zeigt sich ebenso zuversichtlich, wie das am Dienstag vorgestellte Zahlenwerk. Die Aktie tendiert bereits seit einem Verlaufstief von 9,95 Euro aus Anfang 2003 in einem ungebrochenen Aufwärtstrend und konnte sich bis auf ein Verlaufshoch von 100,70 Euro Ende 2017 hochschrauben. Im Bereich der aktuellen Jahrestiefs gelang es zuletzt einen klaren Boden um 82,08 Euro auszubilden, der allerdings noch mit einem nachhaltigen Kurssprung über das markante Widerstandsniveau von 89,25 Euro sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis noch bestätigt werden müsste.

Long-Chance:

Investoren können jetzt von einem weiteren Kursanstieg des SAP-Wertpapiers profitieren und auf einen Kursanstieg zunächst an die federführende Abwärtstrendlinie um 93,50 Euro setzten. Darüber rückt schließlich der Bereich um die Jahreshochs von 100,70 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer und könnte bereits in den kommenden Wochen angesteuert werden. Kurzfristige sowie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden SAP-Aktie ausgehen, können überproportional von einem Aufschwung profitieren. Trotzdem bleiben die Hürden bei 89,25 Euro sowie der gleitende Durchschnitt EMA 200 noch als markante Widerstände zu nennen, die für ein Folgekaufsignal erst noch überwunden werden müssen. An diesen Stellen läuft die Aktie nämlich Gefahr, einen kurzzeitigen Rücksetzer zu erleiden. Insgesamt aber präsentiert sich das Unternehmen solide aufgestellt und dürfte dank der regen Nachfrage weiter von steigenden Kursen profitieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 90,24 Euro

Kursziel: 93,50 / 100,70 Euro

Stop: < 87,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,24 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



SAP SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 90,24 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

