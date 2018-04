Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Adidas von 211 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Accumulate" belassen. Analyst Mark Josefson begründete dies in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der wohl positiven Margenentwicklung des ersten Quartals. Aus Bewertungssicht erschienen die Papiere aber bereits etwas teuer, so dass es kaum Enttäuschungstoleranz mehr gebe./ag/jha/ Datum der Analyse: 24.04.2018

2018-04-24

ISIN: DE000A1EWWW0