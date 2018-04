EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / Dividendenvorschlag von 4,50 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2017|18 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. AGRANA mit höherem Konzern-EBIT 2017|18; schwächerer Ausblick für 2018|19 Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 24.04.2018 Wien - Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute beschlossen, der 31. ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juli 2018 eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2017|18 vorzuschlagen (Dividende für 2016|17: 4,00 EUR je Aktie). Die Anhebung begründet der Vorstand mit der positiven Geschäftsentwicklung 2017|18. AGRANA erzielte im Geschäftsjahr 2017|18 (1. März 2017 bis 28. Februar 2018) wie prognostiziert ein deutlich über Vorjahr liegendes Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 190,6 Mio. EUR (2016|17: 172,4 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse der Gruppe lagen mit 2.566,3 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (2016|17: 2.561,3 Mio. EUR). Aufgrund der aktuellen Herausforderungen im Segment Zucker ist für das angelaufene Geschäftsjahr 2018|19 mit einem deutlichen Rückgang beim EBIT zu rechnen - die aktuelle Markterwartung wird somit bestätigt. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2017|18 und aller Details zu den Jahreszahlen 2017|18 sowie zum Ausblick 2018|19 erfolgt wie geplant am 8. Mai 2018. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [http:// www.agrana.com/] zur Verfügung. Rückfragehinweis: AGRANA Beteiligungs-AG Mag.(FH) Hannes Haider Investor Relations Tel.: +43-1-211 37-12905 e-mail:hannes.haider@agrana.com Mag.(FH) Markus Simak Public Relations Tel.: +43-1-211 37-12084 e-mail: markus.simak@agrana.com Ende der Mitteilung euro adhoc Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Telefon: +43-1-21137-0 FAX: +43-1-21137-12926 Email: info.ab@agrana.com WWW: www.agrana.com ISIN: AT0000603709 Indizes: WBI Börsen: Wien, Berlin, Stuttgart, Frankfurt Sprache: Deutsch