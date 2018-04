In den vergangenen vier Wochen steht VW mit einem plus von rund zehn Prozent an der DAX-Spitze für diesen Zeitraum. Bei J.P Morgan geht man davon aus, dass die Aktie dieses Momentum hält. Die US-Bank hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Die Kennziffern ...

