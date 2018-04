Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit Green Century Technology Co., Ltd. (Green Century), Beijing, China unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung verkauft und wartet Green Century die EFOY Pro Brennstoffzellen als zuverlässige netzferne Stromversorgung für netzferne Anlagen in China.

Green Century bietet die EFOY Pro Brennstoffzelle für Industriekunden in erneuerbaren Energieanwendungen, z. B. Solar- und Windkraft, in der Telekommunikation, im Bahnwesen und in anderen spezialisierten Industrien an - sowie in dem in Asien immer wichtiger werdenden alternativen ...

