Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403), einer der führenden internationalen Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Nutzfahrzeugsitze, hat einen neuen Großkunden für seine Sitzsysteme gewonnen.

In den USA, einem der wichtigsten Absatzmärkte für Offroadfahrzeuge, wie Traktoren oder Stapler, wird künftig einer der führenden US-Hersteller für Flurförderzeuge exklusiv von Grammer beliefert. Ab Jahresbeginn 2018 wird das komplette Produktprogramm dieses Herstellers am US-Markt mit innovativen Fahrersitzsystemen ausgestattet. Die Produktion erfolgt vor Ort im Grammer Werk Tupelo, Mississippi. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Kunden war neben der hohen Funktionalität und der ausgezeichneten Produktqualität der Grammer Sitzsysteme die Tatsache, dass der Sitzspezialist global in seinen eigenen Werken die gleichen hochwertigen Produkte fertigen und liefern kann. Durch den Großauftrag steigert Grammer seinen Marktanteil in den USA vom einstelligen Prozentbereich auf rund 25 Prozent.

"Für uns ist die Kooperation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...